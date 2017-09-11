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Şarkıcı Elif Kaya, memleketine fındık toplamaya geldi

Şarkıcı Elif Kaya, memleketine fındık toplamaya geldi

11 Eylül 2017 Pazartesi 12:56
Şarkıcı Elif Kaya, memleketine fındık toplamaya geldi

Şarkıcı Elif Kaya, memleketine fındık toplamaya geldi

Ordulu pop müzik şarkıcısı Elif Kaya, fındık mevsimi nedeniyle geldiği memleketinde ailesiyle birlikte kendilerine ait fındık bahçesine girip hem şarkı söyledi hem de fındık topladı.
Memleketi Ordu'nun Fatsa İlçesi olan pop müzik şarkıcısı Elif Kaya, Yavaş Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde ailesiyle birlikte fındık topladı.

Bir yandan şarkı söyleyen bir yandan da fındık toplayan Kaya, "Fındık toplamayı çok özlemişim. Albüm ve klip çalışmaları nedeniyle 2 senedir memleketime gelmiyordum.

.İyi ki geldim, fındığa da yetiştim. İnsan işini severek yapıyorsa zor diye bir şey yok. Fındık toplamak da şarkı söylemek de o zaman daha da kolaylaşıyor.

Yeter ki işinizi severek yapın. Hem stres atıyorsunuz hem de toprakla bütünleşiyorsunuz. Köyü olanların sık sık köylerine gelmesi gerekiyor. Fındık dünyada çok tüketilen bir ürün ama ne yazık ki neredeyse maliyetine satılıyor. Yetkililerin fındık konusuna el atıp hak ettiği değerden alınmasını istiyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Elif Kaya
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