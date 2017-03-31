Savcı tahliyesini istedi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 gün boyunca süren duruşmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik aralarında Said Sefa, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun da bulunduğu 25’i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunması sona erdi. Savcı, Atilla Taş’ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın tahliyesini istedi.
Atilla Taş, attığı tweetlerle FETÖ’nün propagandasını yapmakla suçlanıyordu. Duruşmada önceki gün savunma yapan şarkıcı Atilla Taş “Vatani görevimi Güneydoğu'da yaptım. Terörle mücadele ettim. Vuruldum. Bacağımda mermiyle yaşıyorum. Tek üyesi olduğum örgüt, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sürekli devletimin yanında oldum. Bu ülkeye asla ihanet etmedim” demişti.