Seda Akgül çıkacağı kanalı açıkladı

Son günlerde sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla gündemden düşmeyen sunucu Seda Akgül Fox Tv ile ekranlara dönüyor.Kilo verdikten sonra sosyal medyayı daha sık kullanan ve birbirinden değişik pozlar veren güzel sunucu ekranlara döneceği müjdesini yine sosyal medya üzerinden verdi.
Sosyal medya üzerinden birbirinden değişik pozları ile gündeme oturan Seda Akgül en son kombinezonuylaverdiği pozla çok konulukmuştu.
Güzel sunucu bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla "Çok yakında Fox'ta evlilik ve ilişki sorunlarınızı çözeceğimiz bir programa başlıyorum. Her ilişki bir şans daha hak eder!! Her evlilik kurtulur. Ben sizler için, uzmanlarımız, maddi imkanlarımız ve tüm içteğimle Fox'tayım. Bana artık 0212 9094164 veya www.neseninlenesensiz.com 'dan ulaşabilirsiniz. Siz gelin gerisinini biz hallederiz!! Ekibim beni sizlerle buluşturmak için bekliyor.. Mutlu olmak için geç değil.. Yeter ki paylaşalım" diyerek çıkacağı kanalı ve sunacağı programını hayranlarına açıkladı.
İşte o paylaşım;