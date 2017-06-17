Seda Akgül'den kombinezonlu yeni yaş resimleri

Kısa süren evliliğiyle magazin gündeminden inmeyen Seda Akgül, yeni sezon öncesi tatilini sürdürüyor. Yoğun bir tempoda koşturmaya başlamadan önce kendisini dinlendirmek isteyen Seda Akgül, şimdilerde Portekiz’de bulunuyor.45 yaşındaki Seda Akgül, esas bombayı günün ilerleyen saatlerinde patlattı.Yeni yaşına yurtdışında giren Akgül, buradan paylaştığı pozlarla seksi bir imaj çizdi.Üzerinde kombinezonla kırmızı bir koltukta çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Akgül “Bugün benim doğum günüm, kırmızı giymek şansmış…” notunu düştüğü kareleri yoruma kapadı.