Seda Akgül'den Nihat Doğan'a cevap gecikmedi

Nihat Doğan katıldığı bir tv programında sunucu Seda Akgül hakkında ağır sözler söylemişti.Bu sözlerin ardından güzel sunucu sosyal medya hesabından Nihat Doğan'a cevap verdi.Seda Akgül sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda Nihat Doğan'ı sözleri yüzünden kınayarak şöyle yazdı."Bugün eğer haber olmasaydı paylaşmayacaktım. Artık kadına sözlü, mesleki şiddete son deme zamanı.. Konuşana bakın, konuştuğuna bakın, muhattabına bakın...Bu konuda duyarlı hemcinslerimden ve @kemalozcanli gibi kıymetli adamlardan destek bekliyorum."