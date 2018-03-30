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Seda Akgül'den Nihat Doğan'a cevap gecikmedi

Nihat Doğan katıldığı bir tv programında sunucu Seda Akgül hakkında ağır sözler söylemişti.

Seda Akgül'den Nihat Doğan'a cevap gecikmedi

Nihat Doğan katıldığı bir tv programında sunucu Seda Akgül hakkında ağır sözler söylemişti.

30 Mart 2018 Cuma 10:55
Seda Akgül'den Nihat Doğan'a cevap gecikmedi

Seda Akgül'den Nihat Doğan'a cevap gecikmedi

   Nihat Doğan katıldığı bir tv programında sunucu Seda Akgül hakkında ağır sözler söylemişti.Bu sözlerin ardından güzel sunucu sosyal medya hesabından Nihat Doğan'a cevap verdi.Seda Akgül sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda Nihat Doğan'ı sözleri yüzünden kınayarak şöyle yazdı."Bugün eğer haber olmasaydı paylaşmayacaktım. Artık kadına sözlü, mesleki şiddete son deme zamanı.. Konuşana bakın, konuştuğuna bakın, muhattabına bakın...Bu konuda duyarlı hemcinslerimden ve @kemalozcanli gibi kıymetli adamlardan destek bekliyorum."

Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan
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