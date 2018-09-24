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Seda Akgül "Etliyim, butluyum, mutluyum"

Güzel sunucu Seda Algü sosyal medya hesabından cesur bir pozunu yayınladı.

Seda Akgül "Etliyim, butluyum, mutluyum"

Güzel sunucu Seda Algü sosyal medya hesabından cesur bir pozunu yayınladı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:21
Seda Akgül "Etliyim, butluyum, mutluyum"

Seda Akgül "Etliyim, butluyum, mutluyum"

   Güzel sunucu Seda Algü sosyal medya hesabından cesur bir pozunu yayınladı.Yayınladığı fotoğrafa Sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarla gündeme gelen Seda Akgül, bunlara bir yenisini daha ekledi.Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü sunucu Seda Akgül, cesur fotoğrafıyla yaza veda etti.

   Akgül'ün paylaşımı bazı takipçileri tarafından tam not alırken, bazı takipçileri tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.Instagram hesabının hikaye bölümünden fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Akgül paylaşıma, "Yazdan kalan son günlerin tadı çıksın" notunu yazdı.

   Seda Akgül'ün fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşa bir takipçisi paylaşıma, "47 yaşında bir kadın için çok gereksiz bir paylaşım olmuş bana göre" yorumunu yazdı. Başka bir takipçisi ise, "Seda hanım genç kızlara taş çıkartmışsınız maşallah." yorumunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Seda Akgül
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