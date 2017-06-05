Seda bakan çocuk istiyor

Oyuncu Seda Bakan çocuk sahibi olmayı çok istediğini ancak yoğum çalışma temposu içersinde buna fırsat yaratamadığından şikayetçi.

Oyuncu Seda Bakan çocuk sahibi olmayı çok istediğini ancak yoğum çalışma temposu içersinde buna fırsat yaratamadığından şikayetçi.Cem Yılmaz'ın yeni sinema filmi ‘Arif V 216'nın kadrosuna dahil olan Seda Bakan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kuaförüne uğrayan oyuncu, “Film için saçımı boyattım, çekimler haftaya başlıyor ve üç ay sürecek. Evleneli 2.5 yıl oldu. Çocuk istiyorum ama çalışmaktan yapmaya vakit bulamıyoruz” şeklinde konuştu.