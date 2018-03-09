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Seda Sayan programına ağır ceza geldi

Sanatçı Seda Sayan programına RTÜK tarafından ağır ceza verildi.

Seda Sayan programına ağır ceza geldi

Sanatçı Seda Sayan programına RTÜK tarafından ağır ceza verildi.

09 Mart 2018 Cuma 17:00
Seda Sayan programına ağır ceza geldi

Seda Sayan programına ağır ceza geldi

   Sanatçı Seda Sayan programına RTÜK tarafından ağır ceza verildi.Şarkıcı Seda Sayan'ın "Sperm bankasını bırak, inşaata git" sözü için RTÜK'e çok sayıda şikayet mesajı gelmişti, cezası kesildi. Programında “Sperm bankasından çocuk sahibi olur musunuz?” sorusunu cevaplayan eski manken Ece Gürsel’e “Kız yazık, ne inşaat işçileri var! Günah, onlar insan değil mi? Doğurmak için ne bekliyorsun? Adamın genleri uygun, güzel adam, iyi adam, sırım gibi maşallah! Tuttuğunu koparıyor! Yap çocuğu, ne var!’ İnşaatlara git” demişti. Sayan’a tüm Türkiye’den tepki yağdı. Sayan’ın sözleri üzerine RTÜK de harekete geçti ve “Seda Sayan’la” isimli programda inşaat işçilerine yönelik tepki çeken sözler için kanala 5 kez program durdurma cezası verdi. Sayan’ın inşaat işçilerini hedef alan sözleri nedeniyle İnşaat İşçileri Sendikası ve vatandaşlardan RTÜK’e son birkaç günde 400’ün üzerinde şikayetin ulaştığı öğrenildi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Seda SayanRtük
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