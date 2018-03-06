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Seda Sayan "Sperm Bankası da Neymiş İnşaat İşçileri Var Ya"

Seda Sayan programında Ece Gürsel'e çocuk yapma konusunda verdiği öneri ile gündeme oturdu

Seda Sayan "Sperm Bankası da Neymiş İnşaat İşçileri Var Ya"

Seda Sayan programında Ece Gürsel'e çocuk yapma konusunda verdiği öneri ile gündeme oturdu

06 Mart 2018 Salı 09:44
Seda Sayan "Sperm Bankası da Neymiş İnşaat İşçileri Var Ya"

Seda Sayan "Sperm Bankası da Neymiş İnşaat İşçileri Var Ya"

   Seda Sayan programında Ece Gürsel'e çocuk yapma konusunda verdiği öneri ile gündeme oturdu.Manken Ece Gürsel, dün Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programına konuk oldu. Keyifli başlayan programın ilerleyen dakikalarında ilginç bir diyalog yaşandı.Bilal Özcan, Ece Gürsel'e "Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?" diye sordu.Ece Gürsel ise Özcan'a bu konuyu annesiyle de konuştuğunu belirterek "Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti." yanıtını verdi.Bu sırada söze giren Seda Sayan'ın Ece Gürsel'e verdiği tavsiye ise şaşırttı: "Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyorsunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var? "

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Anahtar Kelimeler:
Seda SayanEce Gürsel
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