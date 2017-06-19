Seda Sayan;Aşk konusunda başarısızım

Ünlü sanatçı Seda Sayan telefonla katıldığı "Duymayan Kalmasın" progrmaında ilginç açıklamalarda bulundu.Altı yıl beraberlik yaşadığı Erkan Çelik’le nisan ayında yollarını ayıran ve şimdiye kadar 6 kez evlenen sanatçı şunları söyledi:diyorlar. ” Yakında Özgür Aras’la yeni sürpriz bir proje hazırladığını açıklayan Seda Sayan, ters köşe yapacağını söyledi. Adını vermediği bir şarkıcıyla düet hazırlığında olan sanatçı yaz aylarını da Amerika’daki evinde geçireceğini açıkladı.