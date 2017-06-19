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19 Haziran 2017 Pazartesi 16:12

Seda Sayan;Aşk konusunda başarısızım

Ünlü sanatçı Seda Sayan telefonla katıldığı "Duymayan Kalmasın" progrmaında ilginç açıklamalarda bulundu.

Seda Sayan;Aşk konusunda başarısızım
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Seda Sayan;Aşk konusunda başarısızım
   Ünlü sanatçı Seda Sayan telefonla katıldığı "Duymayan Kalmasın" progrmaında ilginç açıklamalarda bulundu.Altı yıl beraberlik yaşadığı Erkan Çelik’le nisan ayında yollarını ayıran ve şimdiye kadar 6 kez evlenen sanatçı şunları söyledi: “Aşk konusunda başarısızım. Mutlu olmadım değil, kimseye haksızlık yapmak istemem ama bir türlü dikiş tutturamadım. Ben flört etmeyi bilmiyorum, direkt evleniyorum. Ama artık çevrem yasak koydu, aşk yaşamam yasak. Bana ‘Biraz bu durumun tadını çıkaralım” diyorlar. ” Yakında Özgür Aras’la yeni sürpriz bir proje hazırladığını açıklayan Seda Sayan, ters köşe yapacağını söyledi. Adını vermediği bir şarkıcıyla düet hazırlığında olan sanatçı yaz aylarını da Amerika’daki evinde geçireceğini açıkladı.
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