Seksi iç çamaşırlarını yeni yıl için sundular

Victoria's Secret'in melekleri yeni yıl için hazırlanan seksi iç çamaşırlarını tanıttılar.Yılbaşına sayılı günler kala herkes hediye derdine düştü. Victoria's Secret'ın tatil sezonuna özel hazırladığı koleksiyon ile 'ben buradayım' diyor.Meleklerle yapılan Noel çekiminde, firma yeniyıla özel seksi iç çamaşırları hazırladı.Şampanyanın büyüleyici tüm özellikleri, Victoria's Secret'ın tatil sezonuna özel hazırladığı koleksiyona ilham veriyor. Yılbaşına az zaman kala, vazgeçilmez stiller şampanyanın benzersiz rengine bürünüyor.Yılbaşı için muhteşem bir hediye alternatifi yaratan koleksiyonda, efsaneleşen Dream Angels push up, büstiyer ve yarım kesim modellere ek olarak korseler ve gündüzden geceye uyarlayabileceğiniz modeller de mevcut.İşte meleklerin yeni koleksiyon için verdiği pozlar;

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