Seksi sunucunun ikinci programı da reyting kurbanı oldu

Ekranların seksi ve güzel sunucusu Seda Akgül'ün tv şansı bu sene iyi gitmiyor.Fox Tv'deki ikinci programı da yayın hayatına son verdi. Fox Tv'de yayınlanan 'Ne Seninle Ne Sensiz' isimli barıştırma programı ani bir kararla yayından kaldırılan Seda Akgül, yine aynı kanalda yayınlanan 'Her Şey Gerçek' programıyla ekrana dönüş yapmıştı. Trend Topic Medya'nın edindiği bilgiye göre, ekranlarda istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan Seda Akgül'ün şansı bir kez daha yaver gitmedi ve programı yayından kaldırıldı. Reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan program, reality kuşaklarının ilk kurbanı oldu. Akgül'ün, yakında farklı bir işle ekranda olacağı da öğrenildi.

Haberler