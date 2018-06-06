Seksi yıldız Rita Ora, Türkiye'ye geliyor

Regnum Live in Concert, Rita Ora ile başlıyor; Yaz boyunca birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanan Regnum Carya'nın, Live in Concert kapsamında ilk konuğu Rita Ora olacak. 23 Haziran 2018 Cumartesi akşamı Regnum Carya'da sahneye çıkacak seksi yıldız, en sevilen şarkılarını dev sahnede söyleyecek.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora, 23 Haziran'da Türkiye'de konser vermek için geri sayıyor. Seksi yıldız, Belek'in en gözde otellerinden biri olan Regnum Carya'nın düzenlediği Live in Concert kapsamında sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Ses rengi ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Ora, son olarak tüm dünyada satış rekorları kıran 'Grinin Elli Tonu' kitabının sinema uyarlamasında oyunculuğuyla da göz doldurmuştu. 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve oyuncu Ora, ilkve tek albümü olan Ora'yı 2012 yılında çıkarmış ve büyük bir başarı yakalamıştı. Aynı yıl, Biritanya'da 1 numaraya yükselen yıldız, MOBO Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Sanatçı', Urban Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Sanatçı' ve ertesi yıl da Glamour Yılın Kadını Ödülleri'nde İngiltere'de Solo Sanatçı seçilmişti. Hızlı ve Öfkeli serisinin 6 numaralı filminde de konuk oyuncu olarak boy gösteren Rita Ora'ya şöhreti kazandıransa 2007 yılında Craig David ile birlikte seslendirdiği Awkward şarkısının klibi olmuştu.

28 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve oyuncu Ora, 23 Haziran 2018 Cumartesi akşamı, Regnum Carya'nın dev sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Regnum Carya'nın bu yıl ilk kez düzenlediği ve yaz boyunca birbirinden ünlü isimlerin konser vereceği Live in Concert, kapsamında geçtiğimiz ay, Balkan müziğinin duayeni kabul edilen Goran Bregoviç sahneye çıkmıştı.