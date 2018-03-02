Seksi yıldıza seçim yasağı

İtalya'da seksi yıldız Paola Saulino'ya seçim yasağı uygulandı.Geçtiğimiz Aralık ayında İtalya'da gerçekleştirilen referandumda 'hayır' oyu verenlerle birlikte olacağını açıklayan Paola Saulino'nun gelecek seçimleri etkilememesi için Instagram hesabı kapatıldı.İtalya’da geçen Aralık ayında ve yüzde elli dokuz ‘Hayır’ çıktığı referandum öncesi takipçilerine ‘hayır’ vermeleri karşılığında cinsel ilişki sözü veren Paola Saulino’ya üzücü haber geldi. Erotik film yıldızının hesabı gelecek seçimlerde oylamayı etkilemesin diye kapatıldı. Saulino’nun vaatlerinin referandumda etkili olduğu konuşulmuştu.

Sözcü