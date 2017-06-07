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07 Haziran 2017 Çarşamba 12:57

Selena Gomez'in kıyafeti herkesin dilinde

Sevgilisi The Weeknd ile New York’ta romantik bir akşam yemeği için buluşan Selena Gomez, flaşlar patlayınca giydiği elbise olay oldu

Selena Gomez'in kıyafeti herkesin dilinde
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 Selena Gomez'in kıyafeti herkesin dilinde
   Sevgilisi The Weeknd ile New York’ta romantik bir akşam yemeği için buluşan Selena Gomez, flaşlar patlayınca giydiği elbise olay oldu.Asimetrik siyah elbisesinin içine sütyen giymedi! Seksi güzel, vücudunun hatlarını mükemmel şekilde saran asimetrik elbisesiyle adeta ortalığı yıktı geçti.24 yaşındaki ‘Wizards of Waverly Place’ yıldızı güzel, elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla havalı bir şekilde yürürken gayet keyifli ve kendinden emin görünüyordu.Sevgilisinin aksine; gerçek ismi Abel Tesfaye olan The Weeknd, baştan aşağı daha sıcak tutacak şeyler tercih etmişti. Yeşil bir ceket, tişört, jean, spor ayakkabı giyen şarkıcı, beyzbol şapkası takmıştı.
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