Şema Subaşı'nın Kalkan kaçamağı | Acun'un aldığı lüks araçla gitti



Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında sevgili yarışı başladı. Ünlü medya patronu Acun ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı İtalyan DJ Guido Senia ile birlikteliğini sürdürürken, peşinden magazin muhabirleri ordusu ayrılmıyor. İtalyan sevgilisini İstanbul'da ağırlayan Şeyma Subaşı, gündemde seçim tartışmaları ağırlığını korurken Bebek'te ünlü bir mekanda buluştu.



Haberin en ilginç detayı ise daha sonra gidilen bir balıkçıdaki menüde gizli. Şeyma Subaşı sevgilisini Bebek buluşmasının ardından Rumeli Kavağı'ndaki bir balıkçıya götürdü ve kalkan balığı yedirdiğini ortaya çıktı. Habertürk, ünlü çiftin masasında yediği kızarmış kalkan balığı tabağına ulaşmayı başardı.

GAZETECİLERDEN SAKLANMAYA ÇALIŞMIŞ

Gazetecilerden saklanmaya çalışan ve başarısız olan Şeyma Subaşı, muhabirlere, "Çekmeseniz olmaz mı? Rica ederim çekmeyin" dese de görüntülenmekten kaçamadı. Şeyma Subaşı’nın sevgilisi ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı’nın kendisine aldığı lüks cipe binerek mekandan ayrılması ise dikkatlerden kaçmadı..

Acun Ilıcalı ile evliliğinin bitmesinden kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile birlikte olan ve her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Şeyma Subaşı, bu kez sevgilisini İstanbul’a getirtti.

Sevgilisini önceki gece Bebek'te dostları ile birlikte tanıştıran Şeyma Subaşı’nın keyifli halleri dikkat çekti.



GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

Mekanda sevgilisi ile bol bol eğlendikleri ve samimi oldukları öğrenilen Şeyma Subaşı, çıkışta gazetecileri görünce şok yaşadı.

"ÇEKMESENİZ OLMAZ MI?"

Gazetecilerden saklanmaya çalışan ve başarısız olan Şeyma Subaşı, muhabirlere, "Çekmeseniz olmaz mı? Rica ederim çekmeyin" dese de görüntülenmekten kaçamadı.

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı’nın kendisine aldığı lüks cipe binerek mekandan ayrılması ise dikkatlerden kaçmadı.