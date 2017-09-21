Sen "ar" damarını bağışla

Seren Serengil,Gülben Ergen polemiği kızıştı.Seren Serengil, Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından adeta açtı ağzını yumdu gözünü.İzmirli evli bir adamla ilişki yaşadığına dair haberlerin çıkmasının ardından bir süre sessizliğini koruyan Gülben Ergen, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve aşk iddialarını yalanlamıştı.

Gülben Ergen ayrıca şimdilerde sözcülüğünü yaptığı organ bağışı kampanyasıyla ilgili de bir atıfta bulunmuş ve ‘Yalan yazmaktan bıkmayan insancıklar, organ bağışlasalar da bir faydaları olsa’ şeklinde bir göndermede bulunmuştu. Gülben Ergen’in bu göndermesine Seren Serengil sosyal medya hesabından ona benzer bir yanıt verdi. Ayrıca uzunca da bir metin paylaştı.

İşte Seren Serengil’in o paylaşımı ve satırları:

Sözcü