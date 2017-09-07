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Seranay Sarıkaya'dan cesur kıyafet

 Fİ dizisinin başarılı oyuncusu Serenay Karakaya kuaföre giderken giydiği cesur kıyafet ve gögüs dekoltesi ile göz doldurdu.

Seranay Sarıkaya'dan cesur kıyafet

 Fİ dizisinin başarılı oyuncusu Serenay Karakaya kuaföre giderken giydiği cesur kıyafet ve gögüs dekoltesi ile göz doldurdu.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:24
Seranay Sarıkaya'dan cesur kıyafet

Seranay Sarıkaya'dan cesur kıyafet

   Fİ dizisinin başarılı oyuncusu Serenay Karakaya kuaföre giderken giydiği cesur kıyafet ve gögüs dekoltesi ile göz doldurdu.Cesur sahneleriyle geride bıraktığımız sezon çok sayıda izleyiciye ulaşan Fi dizisinin başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya, geride bıraktığımız gün Bebek’te bir kuaföre girerken görüntülendi. Saç bakımı için gittiği kuaförde yaklaşık iki saat boyunca kalan Sarıkaya, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kerem Bursin ile evlilik yolunda ilerleyen bir ilişki sürdüren Serenay Sarıkaya aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtlamazken Fi dizisiyle ilgili sorulara çok heyecanlandığını söyleyerek yanıtladı. İkinci sezona kendisini hazır hissettiğini söyleyen Sarıkaya; “İkinci sezon çok heyecanlı olacak, o yüzden içim kıpır kıpır” ifadelerini kullandı. Sarıkaya Bebek’teki kuaföre gelirken tercih ettiği cesur kıyafetle ve göğüs dekoltesiyle göz doldurdu.

Sözcü

Son Güncelleme: 07.09.2017 10:30
Anahtar Kelimeler:
Seranay Sarıkaya
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