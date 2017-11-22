Serenay Sarıkaya'dan cesur sahneler

Serenay Sarıkaya Fi dizisindeki cesur rolü ile yine konuşulmaya başladı.Fi dizisinde başrolü Ozan Güven ile paylaşan Serenay Sarıkaya, dizinin son bölümünde yine cesur sahnelerde boy gösterdi.İzleyicisinin yeni bölümlerini merakla beklediği Fi dizisinin kadrosuna Yasemin Kaya Allen da dahil oldu. Dizinin yeni bölümlerinden görüntüler önceki gün paylaşıldı.Başladığı ilk günden bu yana cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen dizinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, yeni bölümde de yine sahnelerde seyirciyle buluşacak.

Sözcü