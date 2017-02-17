Serengil cezaevinde kendisini görsün diye kime tv programı yaptı

Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayan Seren Serengil , yıllar sonra içini döktü.Gece Kuşu programına katılan Serengil, aşk itirafında bulundu. Bugüne kadar 3 kez nikah masasına oturan 45 yaşındaki sanatçı, 2002-2005 yılları arasında evli kaldığı şarkıcı Cengiz İmren'le ilgili şunları sцyledi: