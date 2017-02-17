Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayanSeren Serengil, yıllar sonra içini döktü.Gece Kuşu programına katılan Serengil, aşk itirafında bulundu. Bugüne kadar 3 kez nikah masasına oturan 45 yaşındaki sanatçı, 2002-2005 yılları arasında evli kaldığı şarkıcı Cengiz İmren'le ilgili şunları sцyledi:"En çok Cengiz'i sevdim. O cezaevine girdikten sonra onu rahat görebilmek için evlendik. O, cezaevindeyken beni görsün diye TV programı yaptım.".
Serengil cezaevinde kendisini görsün diye kime tv programı yaptı
Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayanSeren Serengil, yıllar sonra içini döktü
Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayanSeren Serengil, yıllar sonra içini döktü.Gece Kuşu programına katılan Serengil, aşk itirafında bulundu. Bugüne kadar 3 kez nikah masasına oturan 45 yaşındaki sanatçı, 2002-2005 yılları arasında evli kaldığı şarkıcı Cengiz İmren'le ilgili şunları sцyledi:"En çok Cengiz'i sevdim. O cezaevine girdikten sonra onu rahat görebilmek için evlendik. O, cezaevindeyken beni görsün diye TV programı yaptım.".