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17 Şubat 2017 Cuma 15:31

Serengil cezaevinde kendisini görsün diye kime tv programı yaptı

Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayanSeren Serengil, yıllar sonra içini döktü

Serengil cezaevinde kendisini görsün diye kime tv programı yaptı
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 Serengil cezaevinde kendisini görsün diye kime tv programı yaptı
   Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayanSeren Serengil, yıllar sonra içini döktü.Gece Kuşu programına katılan Serengil, aşk itirafında bulundu. Bugüne kadar 3 kez nikah masasına oturan 45 yaşındaki sanatçı, 2002-2005 yılları arasında evli kaldığı şarkıcı Cengiz İmren'le ilgili şunları sцyledi:"En çok Cengiz'i sevdim. O cezaevine girdikten sonra onu rahat görebilmek için evlendik. O, cezaevindeyken beni görsün diye TV programı yaptım.".
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