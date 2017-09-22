Serengil'den çağrı;ünlü veya ünsüz yuva yıkan kadınları ifşa edelim
Sanatçı Seren Serengil
sosyal medya hesabından tüm kadınlara bir çağrıda bulunarak yuva yıkan kadınları ifşa edelim dedi.Seren Serengil sosyal medyadan şunları yazdı;"Artık kadın olarak bir başka kadının canının acıtılarak ailesinin parçalanmasına izin vermemeliyiz...bütün hemcinslerime çağrı da bulunuyorum ünlü veya ünsüz yuva yıkan kadınları ifşa edelim hesabımızda yayınlayalım ..size de bunları yaşatan kadınlar varsa sosyal medya hesaplarımızda bunları paylaşalım birbirimizden repost edelim... ben susturuluyorum siz benim sesim olun ..boşanmaların geneli bir başka kadın yüzünden gerçekleşiyor türk kadınının itibarını ayaklar altına alan bizim kötü ruhlu temcilcilerimize geçit vermeyelim bu konuda çok acı çekmiş ve üzülmüş biri olarak bir başka kadının canının yanmasına müsade etmeyeceğimi bildirmek isterim..ben babasız büyüdüm hep bir aile hep bir sığınacak liman aradım..annem babamdan ayrıldığında 5 yaşındaydım bir başka kadın yüZünden annem babamdan boşandı o yüzden bu konu bende çok hassas..ve hep yarım kalmış bir çocuk olarak büyüdüm..o yüzden kıyamıyorum geride kaln çocuklara..lütfen sizde destek olun...olun ki çocuklar babaları hayattayken babasız,eşler de severken yarım kalmasın."