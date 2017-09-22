Serengil'den çağrı;ünlü veya ünsüz yuva yıkan kadınları ifşa edelim

Sanatçısosyal medya hesabından tüm kadınlara bir çağrıda bulunarak yuva yıkan kadınları ifşa edelim dedi.Seren Serengil sosyal medyadan şunları yazdı;