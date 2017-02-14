Sevgililer günü mahkeme tarafından yasaklandı

Dünyada pek çok ülkede kutlanan sevgililer günü Pakistan'da yüksek mahkeme tarafından "Bizim kültürümüzde yok" gerekçesiyle yasaklandı. Pakistan'da İslamabad Yüksek Mahkemesi Sevgililer Günü'nü İslami değerlerle örtüşmediği gerekçesiyle yasakladıSevgililer Günü'nü yasaklayan son ülke Pakistan oldu. İslamabad Yüksek Mahkemesi, Sevgililer Günü'nü 'islami değerlere zarar vereceği' gerekçesiyle yasakladı.Mahkemenin kararında yasağın bütün kamusal kutlamaları ve medyayı kapsadığı belirtildi. Sevgililer Günü'nün bir batı geleneği olduğuna dikkat çeken Başkan Mamnoon Hussain, "Sevgililer Günü'nün bizim kültürümüzle bir alakası yok ve bundan sakınmalıyız" ifadelerini kullandı.Mahkeme kararının idari birimlere ve kolluk kuvvetlerine iletildiği belirtilirken, konuyla ilgili uygulamanın hemen başlayacağı belirtildi.Pakistan'da geçtiğimiz yıl da Sevgililer Günü'nün yasaklanması gündeme gelmiş ancak Yüksek Mahkeme'den yasak kararı çıkmayınca, bazı yerel yönetimlerin aldığı kararlarla yasak uygulanmıştı.Halihazırda Suudi Arabistan ve Endonezya'da da Sevgililer Günü kutlamaları yasaklanmış durumda.