Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Şubat 2017 Salı 12:19

Sevgililer günü mahkeme tarafından yasaklandı

Sevgililer Günü'nü yasaklayan son ülke Pakistan oldu. İslamabad Yüksek Mahkemesi, Sevgililer Günü'nü 'islami değerlere zarar vereceği' gerekçesiyle yasakladı.

Sevgililer günü mahkeme tarafından yasaklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Sevgililer günü mahkeme tarafından yasaklandı

Dünyada pek çok ülkede kutlanan sevgililer günü Pakistan'da yüksek mahkeme tarafından "Bizim kültürümüzde yok" gerekçesiyle yasaklandı. Pakistan'da İslamabad Yüksek Mahkemesi Sevgililer Günü'nü İslami değerlerle örtüşmediği gerekçesiyle yasakladı
Sevgililer Günü'nü yasaklayan son ülke Pakistan oldu. İslamabad Yüksek Mahkemesi, Sevgililer Günü'nü 'islami değerlere zarar vereceği' gerekçesiyle yasakladı.

Mahkemenin kararında yasağın bütün kamusal kutlamaları ve medyayı kapsadığı belirtildi. Sevgililer Günü'nün bir batı geleneği olduğuna dikkat çeken Başkan Mamnoon Hussain, "Sevgililer Günü'nün bizim kültürümüzle bir alakası yok ve bundan sakınmalıyız" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararının idari birimlere ve kolluk kuvvetlerine iletildiği belirtilirken, konuyla ilgili uygulamanın hemen başlayacağı belirtildi.

Pakistan'da geçtiğimiz yıl da Sevgililer Günü'nün yasaklanması gündeme gelmiş ancak Yüksek Mahkeme'den yasak kararı çıkmayınca, bazı yerel yönetimlerin aldığı kararlarla yasak uygulanmıştı.

Halihazırda Suudi Arabistan ve Endonezya'da da Sevgililer Günü kutlamaları yasaklanmış durumda.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nuri Sesigüzel'den kötü haber Nuri Sesigüzel'den kötü haber
Ünlü oyuncudan Trump'a karşı darbe çağrısı Ünlü oyuncudan Trump'a karşı darbe çağrısı
Suskunluğunu bozdu Suskunluğunu bozdu
Avşar kızından cesur kıyafet Avşar kızından cesur kıyafet
O beldede Mahsun'un filmi yasaklandı O beldede Mahsun'un filmi yasaklandı
 Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi  Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi
Yukarı Çık

Nuri Sesigüzel'den kötü haber
   Geçtiğimiz yıl bel fıtığı  rahatsızlığı nedeniyle ameliyat  geçiren Nuri Sesigüzel’in, ayağa...

Haberi Oku