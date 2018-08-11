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Sevgilisi belli oldu

 Oyuncu Serenay Aktaş'ın son filminde sevgilisi rolünü kimin oyayacağı belli oldu.

Sevgilisi belli oldu

 Oyuncu Serenay Aktaş'ın son filminde sevgilisi rolünü kimin oyayacağı belli oldu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:26
Sevgilisi belli oldu

Sevgilisi belli oldu

   Oyuncu Serenay Aktaş'ın son filminde sevgilisi rolünü kimin oyayacağı belli oldu.Yakında kamera karşısına gçecek güzel oyuncunun filmde sevgilisi rolünü Eren Hacısalihoğlu oynayacak.‘Dünya Hali’ filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Serenay Aktaş’ın partneri belli oldu.

     

   Eren Hacısalihoğlu'nun Aktaş'ın sevgilisini canlandıracağı öğrenildi.

Serenay Aktaş kimdir?

   İstanbul'da dünyaya gelen başarılı oyuncu ve sporcu Serenay Aktaş, kariyerinin ilk adımlarını sporla attı. Henüz 15 yaşındayken futbola başlayan Serenay Aktaş, daha sonra önce Zeytinburnu Spor'da daha sonra ise Antalyaspor'da futbola devam etti. Ardından kendisine gelen teklifler üzerine oyunculuğa Arka Sıradakiler isimli dizi ile adım attı. Ardından Survivor isimli yarışmaya katılmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Günümüzde Acil Aşk Aranıyor isimli dizide rol almaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Serenay AktaşEren Hacısalihoğlu
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