Sevgilisiden ayrıldıktan sonra imaj yeniledi

Merve Özbey yeni imajı hayranları ile buluştu.Geçen akşam Taksim’de bulunan bir mekanda sahne alan Merve Özbey, ayrılık sonrasını imaj değişikliğine gitti. Saçlarını sarıya boyayan Merve Özbey ‘Saçlarımın rengini açtım, bunlar kadınsal hareketler‘ dedi. Merve Özbey‘in dekolteli elbisesi de dikkat çekti. Ayrılık sorularına yanıt veren şarkıcı Merve Özbey, ‘Kader var, kaderin yolları var. Evet evliliği hak eden bir ilişkiydi ama olmayınca olmuyor‘ demekle yetindi. Bunun yanı sıra ayrılığın en büyük iddiası ise Merve Özbey‘in sevgilisi Murat Binici‘nin Özbey‘i oyuncu Burcu Binici ile aldattığı öne sürüldü.

Sözcü