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15 Haziran 2017 Perşembe 13:44

Sevilen dizi ekranlara geri dönüyor

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan "Çocuklar Duymasın" ekranlara geri dönüyor.

Sevilen dizi ekranlara geri dönüyor
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Sevilen dizi ekranlara geri dönüyor
   Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan "Çocuklar Duymasın" ekranlara geri dönüyor.İlk olarak yayın hayatına TGRT’de başlayan, sonrasında ATV ve Fox TV’de ekrana gelmiş olan dizi bu kez Kanal D ekranlarından diziseverlerin karşısına çıkacak.  
   Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın yer aldığı “Çocuklar Duymasın”ın ilk karesini dizinin yapımcısı Birol Güven paylaştı. Twitter’dan Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ’un olduğu bir kareyi paylaşan Güven, paylaşımına “Çocuklar Duymasın çok yakında başlıyor” notunu düştü. Yapımcılığını Birol Güven – Mint Yapım’ın yaptığı “Çocuklar Duymasın”, Temmuz’da Kanal D’de ekrana gelecek.
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Kanal Dçocuklar Duymasın
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