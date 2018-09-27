Şevval Şahin'in estetik iddialarına jüri yanıt verdi



Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in taç giydiği yarışmanın jürisinde yer alan Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur açıklama yaptı

Pazartesi günü yapılan Miss Turkey 2018 yarışmasının ardından, birinci seçilen güzelin estetikli olduğuna dair sosyal medya görüntüleri gündeme oturdu. Bir televizyon magazin programında da ele alınan konuya, yarışmanın jüri üyeleri arasında bulunan Estetik Cerrahi Uzmanı Bülent Cihantimur, telefonla bağlanarak cevap verdi:

"Hiçbir uluslararası yarışmanın kurallarında, yarışmacılar "estetiksiz olmalıdır" ibaresi yer almaz. Birinci seçtiğimiz Şevval Şahin kendisine son derece yakışan ve doğal bir görüntüyle bütünlenmiş estetik operasyonlar geçirmiş. Güzellik sadece dış görünüş değil ki, bizi yurtdışında gidip temsil edebilecek altyapıya sahip olması, eğitimi, yürüyüşü, proporsiyonu, duruşu, hareket ve tavırları bir bütün olarak değerlendirilir. Kendisinin birinciliği sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum, başarılar diliyorum."