Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930

Sezen Aksu 'Geçersiz oy' paniği ile güldürdü

Türk müziğinin güçlü sesi Sezen Aksu, oy kullanırken mühürün biraz sağa sola taşmasından endişe ederek paniğe kapıldı. Sandık görevlileri Sezen Aksu'nun gönlüne su serpti..

Sezen Aksu 'Geçersiz oy' paniği ile güldürdü

Türk müziğinin güçlü sesi Sezen Aksu, oy kullanırken mühürün biraz sağa sola taşmasından endişe ederek paniğe kapıldı. Sandık görevlileri Sezen Aksu'nun gönlüne su serpti..

23 Haziran 2019 Pazar 11:35
Sezen Aksu 'Geçersiz oy' paniği ile güldürdü

Sezen Aksu 'Geçersiz oy' paniği ile güldürdü

Türk müziğinin yaşayan efsanesi Sezen Aksu, oy kullanmak için geldiği seçim sandığında heyecanlı anlar yaşadı. Oyunu kullanmak için Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu'na gelen ünşü şarkıcı mührü seçim pusulasında biraz taştığını belirterek sandık görevlilerine, “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu. Görevliler de “Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz” dedi. Okulda bulunan gazetecilere günaydın diyen Aksu, cevap alamayınca esprili bir şekilde “Günaydın diyorum cevap alamıyorum, suratıma bakıyorsunuz” diyerek sitem etti..

YİNE BEKLİYORSUNUZ

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu kullanmak için Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. Ünlü sanatçı Aksu, okulda bulunan gazetecilere dönerek “Yine bekliyorsunuz nöbetçiler” dedi. Minik serçe, okulda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Okuldaki çocuklarla da sohbet eden Aksu’nun oldukça neşeli olduğu gözlendi.

ŞURADA HERKESİN İÇİNDE BASIVEREM Mİ?

Minik Serçe'nin oy pusulasını aldığı sırada sandık görevlilerine “Şurada herkesin içinde basıverem mi?” diyerek espri yapması sınıftakileri güldürdü. Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe sandık görevlilerine, “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu. Görevliler de “Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz” dedi.

Okulda bulunan gazetecilere günaydın diyen Aksu, kendisine günaydın demeyen gazeteciye esprili bir şekilde sitem etti. Aksu’nun gazeteciye “Günaydın diyorum cevap alamıyorum, suratıma bakıyorsun” demesi renkli anlara sahne oldu.
 

Anahtar Kelimeler:
Sezen AksuSedat Simavi OrtaokuluBeykoz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enes Batur'un yalanı ortalığı karıştırdı | Reklam için yalan söylemiş
Enes Batur'un yalanı ortalığı karıştırdı | Reklam için yalan söylemiş
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda hanım yeniden evlendi
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda hanım yeniden evlendi
Türk tiyatrosunun acı günü...Usta oyuncu vefat etti
Türk tiyatrosunun acı günü...Usta oyuncu vefat etti
Özcan Deniz, Feyza Aktan boşanıyor mu?
Özcan Deniz, Feyza Aktan boşanıyor mu?
Zerrin Özer'in boşanma davası açtığı eşine şok suçlamalar
Zerrin Özer'in boşanma davası açtığı eşine şok suçlamalar
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı, dolandırılmaya kalbi dayanamadı
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı, dolandırılmaya kalbi dayanamadı
Demet Akalın'ı isyan ettiren kahvaltı hesabı
Demet Akalın'ı isyan ettiren kahvaltı hesabı
Fikret Orman Tuğba Coşkun aşkı gerçek çıktı
Fikret Orman Tuğba Coşkun aşkı gerçek çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort