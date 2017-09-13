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Sibel Kekili, sosyal medya hesabında Türkiye'ye engel koydu

Bir döneme damgasını vuran porno filmlerde aldığı rol yüzünden eleştirilerin hedefi haline gelen Sibel Kekili, sosyal medya hesaplarına Türkiye'den erişim yasağı koydu.

Sibel Kekili, sosyal medya hesabında Türkiye'ye engel koydu

Bir döneme damgasını vuran porno filmlerde aldığı rol yüzünden eleştirilerin hedefi haline gelen Sibel Kekili, sosyal medya hesaplarına Türkiye'den erişim yasağı koydu.

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:13
Sibel Kekili, sosyal medya hesabında Türkiye'ye engel koydu

Sibel Kekili, sosyal medya hesabında Türkiye'ye engel koydu


Almanya'da yaşayan ve bir dönem rol aldığı porno filmlerle ünlü olan oyuncu Sibel Kekili, hakaret ve tacizlere dayanamadı, sosyal medya hesaplarını önce askıya aldı, sonra da Türkiye'den erişime engel koydu. Son Dakika Haberler

Kısa bir süre önce kendisine gelen taciz mesajlarına isyan eden Sibel Kekilli, sosyal medya hesabına Türkiye filtresi koydu.

Instagram'daki taciz mesajlarından bıkan Sibel Kekili, “Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!” diye yazmıştı.

Türk asıllı Alman oyuncu, geçtiğimiz günlerde de "Kısa bir süreliğine veda etme zamanı” diyerek sosyal medya hesabını askıya alacağını ima etmişti. Ancak Sibel Kekilli'nin sadece Türkiye’de yaşayan kullanıcıları engellediği ortaya çıktı.


Kekilli’nin Instagram profiline girmek isteyenler, "Bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor" mesajıyla karşılaşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Sibel KekiliSon Dakika Haberler
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