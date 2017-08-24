Sıla İzmir'de rekor kırdı

Kerki Production ve Solfej Organizasyonun'un düzenlediği Harbiye ve Ege konserlerinde binlerce hayranıyla buluşan Sıla, İzmir Fuarı’nda verdiği konserde yeni bir rekora imza attı. Resmi rakamlarla 250 bin seyirciye şarkı söyleyen başarılı sanatçı, binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşattı. İzmir Fuarı kapsamında düzenlenen konserde sevenleriyle buluşan Sıla, 7’den 70’e binlerce hayranı ile bir araya geldi. Beğenilen şarkılarını İzmirliler için söyleyen Sıla yaklaşık 2 saat kaldığı sahnede meydanı dolduran binlerce hayranına keyifli anlar yaşattı.

BAYRAMDA BODRUM’DA

Sevilen sanatçı Ağustos ayı başında Bodrum’daki konserinde gişe önünde kuyruklar oluşturan ve bilet bulamadığı için konsere giremeyen hayranları için verdiği yeni konser sözünü bayramın birinci günü gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sıla 1 Eylül’de yeniden Bodrum seyircisi ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bodrum Antik Tiyatro’da yoğun istek üzerine yeniden konser vermeye hazırlanan pop müziğin güçlü sesi Sıla, Heybeden Şarkılar ile sevenleriyle bir araya gelecek. Kendi şarkıları ve geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği şarkılardan oluşturduğu repertuar ile hayranlarının karşısına çıkacak olan Sıla, müzikseverlere yine unutulmaz anlar yaşatacak.