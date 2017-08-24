Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109154
ALTIN
144.273
DOLAR
3.4837
STERLİN
4.4599
EURO
4.1128
Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper Lig'den üç futbolcu
Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper...
İrem Yaman 62 kiloda altın madalyanın sahibi oldu
İrem Yaman 62 kiloda altın...
Kupada 2. tur müsabakalarının programı belli oldu
Kupada 2. tur müsabakalarının programı...
Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi
Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri...

Sıla İzmir'de rekor kırdı

 Kerki Production ve Solfej Organizasyonun'un düzenlediği Harbiye ve Ege konserlerinde binlerce hayranıyla buluşan Sıla, İzmir Fuarı’nda verdiği konserde yeni bir rekora imza attı.

Sıla İzmir'de rekor kırdı

 Kerki Production ve Solfej Organizasyonun'un düzenlediği Harbiye ve Ege konserlerinde binlerce hayranıyla buluşan Sıla, İzmir Fuarı’nda verdiği konserde yeni bir rekora imza attı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 09:48
Sıla İzmir'de rekor kırdı

Sıla İzmir'de rekor kırdı

   Kerki Production ve Solfej Organizasyonun'un düzenlediği Harbiye ve Ege konserlerinde binlerce hayranıyla buluşan Sıla, İzmir Fuarı’nda verdiği konserde yeni bir rekora imza attı. Resmi rakamlarla 250 bin seyirciye şarkı söyleyen başarılı sanatçı, binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşattı. İzmir Fuarı kapsamında düzenlenen konserde sevenleriyle buluşan Sıla, 7’den 70’e binlerce hayranı ile bir araya geldi. Beğenilen şarkılarını İzmirliler için söyleyen Sıla yaklaşık 2 saat kaldığı sahnede meydanı dolduran binlerce hayranına keyifli anlar yaşattı.

     BAYRAMDA BODRUM’DA

   Sevilen sanatçı Ağustos ayı başında Bodrum’daki konserinde gişe önünde kuyruklar oluşturan ve bilet bulamadığı için konsere giremeyen hayranları için verdiği yeni konser sözünü bayramın birinci günü gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sıla 1 Eylül’de yeniden Bodrum seyircisi ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bodrum Antik Tiyatro’da yoğun istek üzerine yeniden konser vermeye hazırlanan pop müziğin güçlü sesi Sıla, Heybeden Şarkılar ile sevenleriyle bir araya gelecek. Kendi şarkıları ve geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği şarkılardan oluşturduğu repertuar ile hayranlarının karşısına çıkacak olan Sıla, müzikseverlere yine unutulmaz anlar yaşatacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nurseli İdiz'i alkol bitirdi: Sahnede alkol krizine girdi
Nurseli İdiz'i alkol bitirdi: Sahnede alkol krizine girdi
Murat Başoğlu skandalında son perde: Kızı yüzünden terk etti
Murat Başoğlu skandalında son perde: Kızı yüzünden terk etti
 52 yaşında yürekleri hoplatmaya devam ediyor
 52 yaşında yürekleri hoplatmaya devam ediyor
Murat Başoğlu'nu onlar da sildi
Murat Başoğlu'nu onlar da sildi
Aşkını bitirdi
Aşkını bitirdi
Ünlü sunucu anne oldu
Ünlü sunucu anne oldu
Seda Sayan'da yaşını küçültüyor
Seda Sayan'da yaşını küçültüyor
Yonca Evcimik yıllara meydan okumaya devam ediyor
Yonca Evcimik yıllara meydan okumaya devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim