Sıla'ya ayrılık yaradı mı?
Şarkıcı Sıla yeni saç şekliyle ayrılık yaradı dedirtdi.Şarkıcı Sıla geride bıraktığımız aylarda bitirdiği Ahmet Kural ilişkisi sonrasında kısa aralıklarla yaptığı imaj değişiklikleriyle kendisinden söz ettiriyor.Sıla ayrılık sonrası değiştirdiği stiliyle dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı, bitirdiği ilişkisinin ardından tüm enerjisini işine vermiş görünüyor,
Sıla şimdilerde tüm hızıyla konserlerine devam ediyor. Ahmet Kural’dan ayrıldıktan sonra kendini adeta baştan yaratan Sıla, stiliyle de dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce ünlü oyuncu Ahmet Kural ile yollarını ayıran Sıla Gençoğlu’na ayrılık iyi gelmiş gibi görünüyor. Özellikle Rotterdam ve Kerkrade konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle yürekleri hoplatan Sıla, yeni stiliyle takipçilerini ikiye böldü.Kerkrade konserinde American apparel tarzı, göğüslerini ortaya koyan bir body suit ve yüksek bel deri pantolon giyen Sıla, Balenciaga imzası taşıyan kıyafetiyle adeta bir kedi kız gibiydi.
Derin göğüs dekolteli siyah beyaz bir elbise tercih eden Sıla’ya yapılan yorumların çoğu bu yönde oldu. Çünkü sosyal medya kullanıcıları Sıla’nın silikon yaptırdığını ve o nedenle üst üste göğüslerini gösteren kıyafetler tercih ettiğini düşünüyor.Sözcü'nün haberine göre ünlü şarkıcı Sıla, soayal medyaya damgasını vuran siyah beyaz kıyafetini sezonun trendi olan eldivenlerle kombinlemiş.