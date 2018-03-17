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Sıla'ya ayrılık yaradı mı?

Şarkıcı Sıla yeni saç şekliyle ayrılık yaradı dedirtdi.

Sıla'ya ayrılık yaradı mı?

Şarkıcı Sıla yeni saç şekliyle ayrılık yaradı dedirtdi.

17 Mart 2018 Cumartesi 15:44
Sıla'ya ayrılık yaradı mı?

Sıla'ya ayrılık yaradı mı?

   Şarkıcı Sıla yeni saç şekliyle ayrılık yaradı dedirtdi.Şarkıcı Sıla geride bıraktığımız aylarda bitirdiği Ahmet Kural ilişkisi sonrasında kısa aralıklarla yaptığı imaj değişiklikleriyle kendisinden söz ettiriyor.Sıla ayrılık sonrası değiştirdiği stiliyle dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı, bitirdiği ilişkisinin ardından tüm enerjisini işine vermiş görünüyor,

   Sıla şimdilerde tüm hızıyla konserlerine devam ediyor. Ahmet Kural’dan ayrıldıktan sonra kendini adeta baştan yaratan Sıla, stiliyle de dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce ünlü oyuncu Ahmet Kural ile yollarını ayıran Sıla Gençoğlu’na ayrılık iyi gelmiş gibi görünüyor. Özellikle Rotterdam ve Kerkrade konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle yürekleri hoplatan Sıla, yeni stiliyle takipçilerini ikiye böldü.Kerkrade konserinde American apparel tarzı, göğüslerini ortaya koyan bir body suit ve yüksek bel deri pantolon giyen Sıla, Balenciaga imzası taşıyan kıyafetiyle adeta bir kedi kız gibiydi.

   Dirseğinin üzerine taşan eldivenler ise Alexander Mcqueen imzası taşıyor. Boy uzun, vücut fit olunca haliyle kıyafeti de güzel taşımış Sıla. Ama onun bu halini beğenmeyenler de yok değildi. Pek çok takipçisi “En son Harbiye’de bir prenses görmüştük bu bildiğin vampmış’ gibi yorumlar yaparken bazıları da bu şekilde devam etmesi yönünde taleplerde bulunmuş.Rotterdam konserinde ise “Sıla varını yoğunu ortaya koymuş” gibi yorumların yapılmasına neden olan siyah beyaz Jill Stuart elbisesiyle göz doldurdu.

   Derin göğüs dekolteli siyah beyaz bir elbise tercih eden Sıla’ya yapılan yorumların çoğu bu yönde oldu. Çünkü sosyal medya kullanıcıları Sıla’nın silikon yaptırdığını ve o nedenle üst üste göğüslerini gösteren kıyafetler tercih ettiğini düşünüyor.Sözcü'nün haberine göre ünlü şarkıcı Sıla, soayal medyaya damgasını vuran siyah beyaz kıyafetini sezonun trendi olan eldivenlerle kombinlemiş.  

Anahtar Kelimeler:
Sıla
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