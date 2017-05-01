﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2017 Pazartesi 11:37

Silikonlarını göstermek uğruna

Ünlü sanatçı Linet silikonlarını yeniletti.

Silikonlarını göstermek uğruna
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Silikonlarını göstermek uğruna
    Ünlü sanatçı Linet silikonlarını yeniletti.Yenilenen silikonlarını göstermek için sahnede elinden geleni yapan sanatçı bunda da başarılı oldu.Ataköy’deki Nossa Costa’da sahneye çıkan şarkıcı derin dekoltesiyle dikkat çekti. Linet estetikle ilgili soruları geçiştirdi. “Elbisemi modacı Gülşah Saraçoğlu tasarladı” dedi. Linet, daha önce kendisine "Çok fit görünüyorsunuz. 18'lik kızlara taş çıkarırsınız" diyen bir konuğa şöyle karşılık vermişti: "Bunu, sağlıklı yaşantıma ve pilatese borçluyum. Lütfen siz de bu şekilde yaşamaya çalışın. Allah'ın verdiği vücudunuza ihanet etmeyin."



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
LinetSilikonlar
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boş meydanda konser verdi Boş meydanda konser verdi
Pintiliğiyle adından söz ettirdi Pintiliğiyle adından söz ettirdi
Ayakkabısını çiçekçi çoçuğa hediye etti Ayakkabısını çiçekçi çoçuğa hediye etti
Tahliye tarihi belli oldu Tahliye tarihi belli oldu
Ünlü piyanist hayatını kaybetti Ünlü piyanist hayatını kaybetti
3 Milyon beğeni aldı 3 Milyon beğeni aldı
Yukarı Çık

Boş meydanda konser verdi
Sanatçı Ece Seçkin Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde Global Run yarışları öncesinde etkinlik çerçevesinde...

Haberi Oku