Şımarık kadınlarla uğraşamam

Oyuncu Nejat İşler verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.2014 yılında ölümden dönen, iyileşince Bodrum'a yerleşen Nejat İşler, uzun zamandır hayatında kimse olmadığını vurgularken, "Yalnızlığımla barışım" dedi.Esquire dergisine röportaj veren Nejat İşler, "İlişkilere ve kadınlara artık nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna, "Ne zaman yatağa koşarız diye bakmıyorum. Zaten uzun zamandır hayatımda kimse yok. Sevgili canlısı değilim. Yalnızlığımla barışım. Şımarık kadınlarla uğraşamam. Çok yorucular. Güzel vakit geçirelim yeter, başka bir şey istemem" yanıtını verdi.

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