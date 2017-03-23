Simge hakkındaki iddialara cevap verdi

Ülkemizde 2015 yılına ‘Miş Miş’ adlı parçası ile müzik listelerine damga vuran ve Türkiye’de geniş çaplı tanınan Simge Sağın hakkında bir tv programında büyük bir iddia ortaya atıldı.

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