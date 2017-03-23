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23 Mart 2017 Perşembe 19:10

Simge hakkındaki iddialara cevap verdi

  Ülkemizde 2015 yılına ‘Miş Miş’ adlı parçası ile müzik listelerine damga vuran ve Türkiye’de geniş çaplı tanınan Simge Sağın hakkında bir tv programında büyük bir iddia ortaya atıldı.

Simge hakkındaki iddialara cevap verdi
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Simge hakkındaki iddialara cevap verdi
   Ülkemizde 2015 yılına ‘Miş Miş’ adlı parçası ile müzik listelerine damga vuran ve Türkiye’de geniş çaplı tanınan Simge Sağın hakkında bir tv programında büyük bir iddia ortaya atıldı.
    Yükselişini sürdüren Simge Sağın’la ilgili magazin kulislerinde dolaşan iddia ise uzun süre konuşulacak türden. Bir tv programında ortaya atılan iddiaya göre Sağın’ın eski evliliğinden bir çocuğu bulunuyor. Şarkıcının bu gerçeği saklamak için büyük bir çaba harcadığı, en yakın çalışma arkadaşlarına bile açıklama yapmaktan kaçındığı ileri sürüldü.
    İddianın Simge Sağın bir açıklama yaptı. Simge Sayın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “2 Mart Çarşamba gecesi saat 23.00’de 1 An Tv’de yayınlanan, sunuculuğunu Cem Aydınlı, Yeşim Erçetin, Esra Sönmezer ve Tuğçe Özbudak’ın yaptığı ‘Bir De Bizden Dinleyin’ isimli sözde magazin programında hakkımda ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır. Programda direkt olarak şahsıma yapılan ”Çok alkollüyken eski menajeri Cihan Tükel’i çok kötü bir şekilde taciz etti söylemleri ve çocuğum olduğuna dair iddialar tamamen iftiradan ibarettir. Cem Aydınlı ve diğer sunucuların özel hayatımla ilgili bu denli yanlış ve çarpıtılmış düşünceleri, bir magazin programı içerisinde beni seven insanları, magazin gazetecilerini ve tüm izleyicileri yanıltmaya sebebiyet vermelerini kınıyorum. Konuyla ve kişilerle ilgili yasal süreç başlatılmış olduğundan basın açıklamamızı dikkate almanızı rica ederim”
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Simge Sağın
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