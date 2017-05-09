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09 Mayıs 2017 Salı 19:34

Simge Tertemiz hastaneye kaldırıldı

Manken ve oyuncu Simge Tertemiz, solaryumda olması gerektiğinden fazla kalınca haşlandı ve hastaneye kaldırdı.

Simge Tertemiz hastaneye kaldırıldı
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Simge Tertemiz hastaneye kaldırıldı
   Manken ve oyuncu Simge Tertemiz, solaryumda olması gerektiğinden fazla kalınca haşlandı ve hastaneye kaldırdı.Simge Tertemiz, olaydan sonra yatığı açıklamada "Solaryum görevlisi uyardı ama dinlemedim" itirafında bulundu.
   Simge Tertemiz, “Gittiğim solaryumun lambaları yeni değişmişti. Görevli arkadaş aslında beni uyardı. 8 dakikadan fazla kalmamam gerektiğini söyledi, ancak ben bir şey olmaz sandım ve 15 dakika solaryumda kalarak, tam manasıyla haşlandım” dedi.
   Solaryumdan çıktıktan sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Simge Tertemiz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir haftalık tedavi sürecinin ardından kendime gelebildim. 10 gün boyunca sokağa çıkamadım, işlerimi iptal ettim. Evde de ilaç tedavisinin yanı sıra kremlerle ve zeytin yağıyla tedavi sürecine destek olundu”  
   Simge Tertemiz, solaryuma girmek isteyenleri de “Aman olması gerekenden daha uzun süre solaryumda kalmayın” diyerek uyardı. Solaryum makinesinde uzun süre kalmak ciltte yanıklara neden oluyor.

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