Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, TV8'de ekrana gelen Rising Star Türkiye yarışmasında kullandığı ilginç gözlükleriyle uzun süre konuşulmuştu.Program sonrasında günlük yaşantısında da gözlüklerini kullanan Yılmaz Morgül dikkat çekmeye devam ediyor.Biribirinden değişik gözlük modelleri kullanan sanatçının bu değişik gözlüklerle nasıl rahat ettiği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
Sıra dışı gözlükten vazgeçmiyor
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, TV8'de ekrana gelen Rising Star Türkiye yarışmasında kullandığı ilginç gözlükleriyle uzun süre konuşulmuştu
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, TV8'de ekrana gelen Rising Star Türkiye yarışmasında kullandığı ilginç gözlükleriyle uzun süre konuşulmuştu.Program sonrasında günlük yaşantısında da gözlüklerini kullanan Yılmaz Morgül dikkat çekmeye devam ediyor.Biribirinden değişik gözlük modelleri kullanan sanatçının bu değişik gözlüklerle nasıl rahat ettiği ise merak konusu olmaya devam ediyor.