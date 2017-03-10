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10 Mart 2017 Cuma 07:29

Sıra dışı gözlükten vazgeçmiyor

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, TV8'de ekrana gelen Rising Star Türkiye yarışmasında kullandığı ilginç gözlükleriyle uzun süre konuşulmuştu

Sıra dışı gözlükten vazgeçmiyor
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Sıra dışı gözlükten vazgeçmiyor

  Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, TV8'de ekrana gelen Rising Star Türkiye yarışmasında kullandığı ilginç gözlükleriyle uzun süre konuşulmuştu.Program sonrasında günlük yaşantısında da gözlüklerini kullanan Yılmaz Morgül dikkat çekmeye devam ediyor.Biribirinden değişik gözlük modelleri kullanan sanatçının bu değişik gözlüklerle nasıl rahat ettiği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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