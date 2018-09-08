Siyah bikinisi ile takipçilerinin diline düştü

Oyuncu Merve Boluğur sosyal medya hesabından paylaştığı siyah bikinili fotoğrafı ile takipçilerinin diline düştü.Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Merve Boluğur, siyah bikinili paylaşımıyla alay konusu oldu. Boluğur'un bir takipçisi, "Zayıf gözükmek için resmen nefesini tutmuş." yorumunu yaptı.Oyunculuğa bir süre ara verip kozmetik işine el atan Merve Boluğur, tatiline devam ediyor.

Ünlü oyuncu Boluğur tatil anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Boluğur'un siyah bikinili paylaşımı takipçileri tarafından beğenilirken, karnını içine çekmesi dikkat çekti. Takipçileri, Boluğur'un karınını içeri çekmesiyle alay etti.Merve Boluğur'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı siyah bikinili paylaşımıyla alay konusu oldu. Boluğur'un bir takipçisi, "Ünlüler bile zayıf gözükmek için karınlarını içeri çekiyorlar." yorumunu yaptı.Başka bir takipçisi ise "Zayıf gözükmek için resmen nefesini tutmuş." dedi.

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