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Siyah elbisesi ile yatakta poz verdi

Oyuncu Mine Tugay siyah elbisesi ile yatakta poz verdi.

Siyah elbisesi ile yatakta poz verdi

Oyuncu Mine Tugay siyah elbisesi ile yatakta poz verdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:45
Siyah elbisesi ile yatakta poz verdi

Siyah elbisesi ile yatakta poz verdi

    Oyuncu Mine Tugay siyah elbisesi ile yatakta poz verdi.Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Mine Tugay'ın takipçileri paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

 

   Instagram hesabından siyah elbiseli yatak pozunu takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu Mine Tugay paylaşımına, "Çünkü fikirlere göre değil, sözcüklere göre düşünüyorum." notunu yazdı.Mine Tugay'ın paylaşımı takipçileri tarafından kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Tugay'ın bir takipçisi paylaşıma, "Moralim bozuldukça sizin profile giriyorum ve gerçekten huzurla doluyorum." yorumunu yaptı.

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Mine Tugay
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