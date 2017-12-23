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Soğukta süper minisiyle şow yaptı

 İngiltere'de Abbie Crawford isimli kadın dındurucu soğukta giydiği süper minisi ile sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Soğukta süper minisiyle şow yaptı

 İngiltere'de Abbie Crawford isimli kadın dındurucu soğukta giydiği süper minisi ile sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:58
Soğukta süper minisiyle şow yaptı

Soğukta süper minisiyle şow yaptı

   İngiltere'de Abbie Crawford isimli kadın dındurucu soğukta giydiği süper minisi ile sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.Abbie Crawford, isimli genç kadın giydiği kıyafetle ülkeyi karıştırdı. İngiltere'de yaşayan 25 yaşındaki Abbie, eksilere düşen soğuğa inat Liverpool sokaklarında kısa şort giyerek dolaşınca manşetlerde yerini aldı Dondurucu soğukta montundan gözükmeyecek kadar kısa şortla sokağa çıkan Abbie'nin yarı çıplak gezdiğini düşünen kişiler genç kadının fotoğraflarını çekti.Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran fotoğrafa binlerce yorum yapıldı.Kulağında kulaklık olduğu için kendisine söylenenleri duymadığını anlatan Abbie, dondurucu soğukta şort giymesinin sebebini ise ilgi çekmek olarak özetledi.

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Süper Minisiyle şow YaptıAbbie Crawford
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