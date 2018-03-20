Şöhret olmak için neredeyse çırılçıplak soyunacak

Big Brother yarışmacısı Chanelle McCleary gündemde kalmak için elinden geleni yapıyor.Yurt dışında büyük bir ilgiyle izlenmeye devam eden Big Brother yarışmacısı Chanelle McCleary, programın getirdiği ünü sürdürebilmek adına sınırları zorluyor.Özellikle yarışma üzerinden şöhreti yakaladıktan sonra sosyal medya hesabından son derece cesur paylaşımlar yapmaya başlayan 25 yaşındaki McCleary yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Big Brother 2017’de gösterdiği performansla şöhret kapısını aralayan Chanelle, kendisine olan ilgiyi kaybetmemek adına çıplak selfie paylaştı. Geride bıraktığımız pazar günü paylaştığı pozla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Chanelle McCleary, neredeyse tamamen çıplaktı. 25 yaşındaki ünlü yarışmacı, kolları tüyle kaplı transparan sabahlığı ile objektif karşısına geçti.

Sözcü