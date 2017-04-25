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25 Nisan 2017 Salı 09:30

Şöhreti değişik yollardan yakaladım

Ünlü sanatçı Hande yener katıldığı Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın büyük finalinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Şöhreti değişik yollardan yakaladım
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Şöhreti değişik yollardan yakaladım
   Ünlü sanatçı Hande yener katıldığı Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın büyük finalinde basın mensuplarının karşısına çıktı.Sanatçı yaptığı açıklamalarla geceye damga vurdu.
 
  Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışmasının kapanış konseri için sahneye çıkan Hande Yener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gençlerin artık internet aracılığıyla seslerini duyurabildiklerini, ancak kendi dönemlerinde böyle bir imkanları olmadığını belirterek, “Ünlü olmak için tek tek kapıları çaldım. Değişik yollardan şöhreti yakaladım. Çok çalıştım. Ancak tek nedeni müzik aşkımın olmasıydı. Yoksa bizim camia özenilecek bir camia değil. Tamamen kurtlar sofrası” dedi.
 
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