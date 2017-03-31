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31 Mart 2017 Cuma 11:51

 Son bölümüne tepkiler yağdı

Kanal D’nin ekranlara damga vuran ve soluksuz takip edilen dizisi Vatanım Sensin’in senaristlerine dizinin müdavimlerinden yoğun eleştiri geldi

 Son bölümüne tepkiler yağdı
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 Son bölümüne tepkiler yağdı
    Kanal D’nin ekranlara damga vuran ve soluksuz takip edilen dizisi Vatanım Sensin’in senaristlerine dizinin müdavimlerinden yoğun eleştiri geldi. Dün akşam yayımlanan bölümde Azize Hemşire’nin Cevdet’in gizli görevini öğrenememesi seyirciyi adeta çılgına çevirdi. Sosyal medyadan tepki gösteren seyirciler “Bu dizi artık bitmiştir” yorumunda bulundu. Dizinin her bölümünde zekası ile beğeni toplayan Azize Hemşire'nin son bölümde Eşref Paşa'nın vasiyetini acemice okuyamaması izleyenleri çileden çıkardı.Dizinin gereksiz yere senaristler tarafından uzatıldığını belirten izleyenler,artık dizinin tadının kalmadığı belirterek bu dizi artık bitmiştir yorumlarına neden oldu. 
    Ünlü şarkıcı Ziynet Sali de senaryoya tepki göstererek “Vatanım Sensin de su koyuverip duruyor artık. Pusula fiyaskosu tadını kaçırdı. Bu ne ya!” şeklinde eleştirdi.





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