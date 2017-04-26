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26 Nisan 2017 Çarşamba 15:07

Son paylaşımları şaşırttı

Son günlerde verdiği bikinili pozlarla ne kadar formdsa olduğunu ortaya koyan Hadise son sosyal paylaşımları ile şaşırtmaya devam ediyor.

Son paylaşımları şaşırttı
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Son paylaşımları şaşırttı
    Son günlerde verdiği bikinili pozlarla ne kadar formdsa olduğunu ortaya koyan Hadise son sosyal paylaşımları ile şaşırtmaya devam ediyor.Son zamanlarda hakkında çıkan ‘Hadise kilo aldı’ haberlerini Maldivler tatilinde verdiği bikinili pozlarla adeta yalanlayan Hadise, sürpriz bir rota değişikliği yaparak ünlülerin gözde tatil mekanı Dubai’ye uçtu.
   

   Kardeşiyle birlikte çıktığı Maldivler tatilini Dubai’de sürdürme kararı alan Hadise’nin buradaki ilk tercihi plajlar yerine 2007’de ibadete açılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin kurucusu, 2004’te hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahayan’ın anısına yapılan Şeyh Zayed Camii oldu.Sosyal medya hesabından 2 bin 421 metrekare alana sahip ve 40 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği camiinin fotoğraflarını paylaşan Hadise, sonrasında da camiiyi ziyaret ederken çekilmiş ve çarşafa bürünmüş halde göründüğü kareleri paylaştı.Hadise’nin paylaştığı kareleri yoruma kapaması da dikkatlerden kaçmadı.




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