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Sonunda bu da oldu

 Ünlü manken Emily Ratajkowski sosyal medyadan çırılçıplak fotoğrafını paylaştı.

Sonunda bu da oldu

 Ünlü manken Emily Ratajkowski sosyal medyadan çırılçıplak fotoğrafını paylaştı.

26 Kasım 2017 Pazar 13:39
Sonunda bu da oldu

Sonunda bu da oldu

   Ünlü manken Emily Ratajkowski sosyal medyadan çırılçıplak fotoğrafını paylaştı.İşi icabı dünyanın pek çok yerine giden ve buralarda moda çekimleri gerçekleştiren Emily Ratajkowski‘nin sosyal medya hesabı belki de sırf bu yüzden çok farklı yerlerden ilginç görüntüler barındırıyor. Sosyal medya hesabını faal olarak kullanan Emily bir süredir hesabından farklı modacıların bikinilerini tanıtıyordu. Birbirinden seksi bikinilerle objektif karşısına geçen ve poz veren Emily son yaptığı paylaşımla ‘Sonunda bu da oldu’ dedirtti. Geride bıraktığımız cumartesi günü yine bir çekim için gittiği Nikaragua’dan bir fotoğraf paylaşan Emily’in tamamen çıplak olması dikkat çekti. Çok sayıda beğeni alan bu fotoğrafa gelen yorumlar git gide cesaret dozu artan karelerden sonra bu tarz bir paylaşımın takipçilerini şaşırtmadığını gösterdi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
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