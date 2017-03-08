Sosyatede herkes şoka uğratan bir boşanma olayını konuşuyor.21 yıldır aynı yastığa baş koyan ve mutlulukları parmakla gösterilen Erdem-Candan Kıramer çiftinin evliliği bitiyorabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre ünlü çift boşanma işlemleri için mahkemeye başvurdu.Kıramer çifti, bir süredir devam eden fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılık kararı aldı.
Sosyatede şoke eden ayrılık haberi
Sosyatede herkes şoka uğratan bir boşanma olayını konuşuyor
Sosyatede herkes şoka uğratan bir boşanma olayını konuşuyor.21 yıldır aynı yastığa baş koyan ve mutlulukları parmakla gösterilen Erdem-Candan Kıramer çiftinin evliliği bitiyorabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre ünlü çift boşanma işlemleri için mahkemeye başvurdu.Kıramer çifti, bir süredir devam eden fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılık kararı aldı.