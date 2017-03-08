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08 Mart 2017 Çarşamba 07:28

Sosyatede şoke eden ayrılık haberi

 Sosyatede herkes şoka uğratan bir boşanma olayını konuşuyor

Sosyatede şoke eden ayrılık haberi
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Sosyatede şoke eden ayrılık haberi
   Sosyatede herkes şoka uğratan bir boşanma olayını konuşuyor.21 yıldır aynı yastığa baş koyan ve mutlulukları parmakla gösterilen Erdem-Candan Kıramer çiftinin evliliği bitiyorabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre ünlü çift boşanma işlemleri için mahkemeye başvurdu.Kıramer çifti, bir süredir devam eden fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılık kararı aldı.
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Anahtar Kelimeler
Erdem KıramerCandan Kıramer
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