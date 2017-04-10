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10 Nisan 2017 Pazartesi 14:32

Sosyatik güzel evinin merdivenlerinden düştü

Sosyetenin ikonu olarak anılan Eda Taşpınar evinin merdivenlerinden düşüp hastanelik oldu.

Sosyatik güzel evinin merdivenlerinden düştü
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Sosyatik güzel evinin merdivenlerinden düştü
   Sosyetenin ikonu olarak anılan Eda Taşpınar evinin merdivenlerinden düşüp hastanelik oldu.Sosyal medya paylaşımları ve bronz teniyle sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar önceki gün evinde kaza geçirdi.Eda Taşpınar, evindeki merdivenlerden düşünce soluğu hastanede aldı.Merdivenlerden düşer düşmez soluğu evinin yakınındaki bir özel hastanede alan sosyetik güzel hastaneye topallayarak gitti.Taşpınar,hastane çıkışında  hastane girişindeki gazetecileri fark edince tekerlekli sandalyeye binmekten de vazgeçti.Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Taşpınar, "Kontrol edip sargıya aldılar, tekrar film çekilecek. 3-4 hafta bu halde olacağım maalesef" açıklamasında bulundu.



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Eda Tağpınar
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