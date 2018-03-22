Sosyeteyi yasa boğan intihar

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Deniz Badrutt intihar etti.Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Deniz Badrutt, geçtiğimiz salı günü Miami'deki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.Deniz Badrutt, yıllar önce St. Moritz’deki ünlü Badrutt Palace Hotel’in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre’ye yerleşmişti. Badrutt çiftinin St. Moritz’deki otelleri Badrutt Palace’ı satıp Miami’ye taşındığı, kışı Miami’de yaz aylarını ise St. Tropez’de geçirdiği öğrenildi.Cemiyet yaşamının tanınmış isimleri Ali Koç, Şebnem Dinçgör, Sahir Erozan, Zeynep Mutlu, Sezai Taşkent, Can Akçay ve Aliye Simavi’nin yakın dostu olduğu bilinen Badrutt’un 16 yaşında bir oğlu vardı. Ancak Badrutt çiftinin evliliğinin son dönemde kötü gittiği, Johannes Badrutt’un Deniz Badrutt’a boşanma davası açtı ileri sürüldü. 51 yaşındaki Badrutt, pazar günü İstanbul’da toprağa verilecek.

Sözcü