Sosyetik güzelden cesur poz

Sosyetik güzel Merve Taşkın'da bornozlo poz verme modasına uyarak cesur poz verdi.Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen sosyetik güzel Merve Taşkın, bornozlu cüretkar paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Merve Taşkın, bornozlu cüretkar paylaşımıyla takipçilerini mest etti.Merve Taşkın, banyoda çekildiği bornozlu cesur fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Merve Taşkın, fiziğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı. Taşkın paylaşımına, "En masum insan benim" yorumunu yaptı.Merve Taşkın'ın paylaşımına yorum yapan bir takipçisi yorumunda, "Gerçekten ben böyle bir masumiyet görmedim." dedi. Başka bir takipçisi ise, "Sen en masumsan biz de cennetten çıkmayız." yorumunu yaptı.

Takipçilerinin her sorusunu yanıtlayan 20 yaşındaki Merve Taşkın, 'Cinsel tercihlerin ne?' sorusuna "Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim" cevabını vermişti.

ABD'li model Kendall Jenner ile benzerliğiyle dikkat çeken Taşkın, ünlü model ile aynı pozu vermişti.

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