Sosyetik güzelden meydan okuyan paylaşım

Sosyetik güzel Merve Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımları gündemden düşmeyen sosyetik güzel Merve Taşkın, sınırları zorlayan paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

Merve Taşkın, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı mini siyah elbiseli fotoğrafla bazı takipçilerini kendine hayran bırakırken, bazı takipçileri tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

Merve Taşkın bir takipçisi paylaşıma, "Merve hanım fiziğinizle göz kamaştırıyorsunuz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Böyle rezillik göremedim. Instagram'ın iyice cılkı çıktı." yorumunu yaptı. Taşkın paylaşımına "newchallenge" notunu ekleyerek meydan okumayı da ihmal etmedi.

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