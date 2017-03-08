Spor spikerinden olay paylaşımlar
Meksika'nın en güzel spor spikerlerinden olan Patty Loğez de la Cerda sosyal medyada hayranları için kendi resimlerini paylaştı.Ekranlarda gerek haber sunumu gerekse fiziği ile hayranlarının karşısına çıkan güzel sunucu Instagram'da 553 bin takipcisine özel resimlerini paylaştı.Bir anda hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan güzel spiker bu durumdan çok memnun.Meksika’nın en güzel spor spikerlerinden Patty Lopez de la Cerda, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden..
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