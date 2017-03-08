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08 Mart 2017 Çarşamba 07:39

Spor spikerinden olay paylaşımlar

 Meksika'nın en güzel spor spikerlerinden olan Patty Loğez de la Cerda sosyal medyada hayranları için kendi resimlerini paylaştı

Spor spikerinden olay paylaşımlar
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Spor spikerinden olay paylaşımlar
   Meksika'nın en güzel spor spikerlerinden olan Patty Loğez de la Cerda sosyal medyada hayranları için kendi resimlerini paylaştı.Ekranlarda gerek haber sunumu gerekse fiziği ile hayranlarının karşısına çıkan güzel sunucu Instagram'da 553 bin takipcisine özel resimlerini paylaştı.Bir anda hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan güzel spiker bu durumdan çok memnun.Meksika’nın en güzel spor spikerlerinden Patty Lopez de la Cerda, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden..
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