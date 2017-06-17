Sunucu Canan Tuğaner'e İranlı turist saldırdı



Sunucu Canan Tuğaner

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ FARK ETTİ

CEP TELEFONUNDAN O GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

"UMARIM GEREKLİ CEZAYI ALACAKTIR"

Ekranların sevilen sunucusuBüyükada'da denize girdiği sıradah cep telefonu ile bikinili görüntülerine kaydeden yabancı uyruklu kişiye tepki gösterdi. İranlı bir turist olduğu ortaya çıkan tacizci ile arasında tartışma çıkansöz konusu kişi saldırdı., Büyükada'da denize girdiği sırada İranlı bir şahıs tarafından gizlice kameraya çekildiğini fark etti. Şahsa tepki göstermesi sonucu çıkan arbedede Tuğaner, alnından yaralandı. Televizyon sunucusu Canan Tuğaner, Büyükada'da sahil kenarında bikinili haldeyken cep telefonuyla görüntülerini çeken İranlı bir kişiyle tartıştı. Edinilen bilgiye göre, Tartışma arbedeye dönüştü. Bu sırada Tuğaner'in alnı yarıldı; şüpheli gözaltına alındı.Büyükada'daki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 36 yaşındaki Sunucu Canan Tuğaner, arkadaşıyla birlikte günübirlik Büyükada'ya gitti. Tuğaner burada denize girip serinledi. Bir süre sonra Canan Tuğaner denizden çıkıp sahilde cep telefonuyla görüşmeye başladı. Bikinili olan Tuğaner bu sırada bir kişinin cep telefonuyla kendini görüntülediğini fark etti.Tuğaner, görüntüyü çeken kişinin yanına gidip ona tepki gösterdi. Canan Tuğaner ile İran uyruklu B.J. arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Canan Tuğaner'in alnı yarıldı. Olaydan sonra şüpheli gözaltına alındı. İranlı şüphelinin cep telefonundan Tuğaner'in sahilde bikiniyle yürürken çekilen görüntüleri çıktı. Canan Tuğaner hastaneden darp raporu alıp B.J. hakkında şikayette bulundu.Tuğaner, "Denize girip çıkmıştım ki gizlice videomun çekildiğini farkettim. Müdahale edip telefonu elinden aldım. Kişinin İranlı olduğunu öğrendim. Polis çağırmak istedim, o arada bir arbede oldu. Sinirlerime hakim olamadım. Şikayette bulundum. Umarım gerekli cezayı alacaktır. İnsanların özgürlüğüne karışılmaması gerektiğini düşünüyorum. İnşaallah kim suç işlediyse cezasını bulur. Adalete güveniyorum" dedi.